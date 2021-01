Asing Borong Saham, IHSG di Akhir Perdagangan Melejit Tembus 6.153,63

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan hari ini, Kamis, 7 Januari 2021, ditutup menguat lebih dari 1 persen.

IHSG ditutup melonjak 1,45 persen atau 87,95 poin ke level 6.153,63 pada akhir perdagangan setelah bergerak dalam kisaran 6.090,36-6.158,04. Tercatat sebanyak 279 saham menguat, sedangkan 187 saham melemah dan 169 saham lainnya stagnan.

Adapun volume perdagangan hari ini mencapai 23,45 miliar saham dengan nilai mencapai Rp 21,82 triliun. Sementara investor asing mencatatkan beli bersih (net buy) sebesar Rp 842,51 miliar.

Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tercatat menjadi yang paling diincar investor asing hari ini dengan net buy mencapai Rp 98,7 miliar, disusul oleh PT Bank Mandiri (Persero) dengan raihan net buy Rp 85,1 miliar.

Adapun di daftar top gainers, saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menjadi yang paling mendominasi dengan penguatan hingga 17,12 persen ke level Rp 2.600 per saham.

Sementara itu, sebanyak 9 dari 10 indeks sektoral berhasil ditutup menguat, dipimpin oleh sektor tambang yang naik 5,61 persen dan industri dasar yang naik 2,12 persen. Di sisi lain, sektor aneka industri melemah 1,01 persen.

Sementara itu, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup melemah seiring dengan langkah pemerintah memberlakukan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat alias PPKM.

Berdasarkan data Bloomberg, berdasarkan, nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup melemah 15 poin atau 0,11 persen di posisi Rp 13.910 per dolar AS. Sedangkan indeks dolar AS yang melacak pergerakan greenback terhadap enam mata uang utama lainnya terpantau naik 0,01 persen ke level 89,538.

Selanjutnya, data yang diterbitkan Bank Indonesia menempatkan kurs referensi Jisdor di level Rp 13.938 per dolar AS, melemah 12 poin atau 0,08 persen dari posisi kemarin yakni Rp 13.926 per dolar AS.

BISNIS

