Harga Cabai Rawit Merah di Pasar Ini Naik Jadi Rp 75 Ribu per Kilo

TEMPO.CO, Purwokerto - Harga cabai rawit merah di Pasar Manis, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, melonjak akibat minimnya pasokan dari petani seiring dengan tingginya curah hujan di berbagai wilayah khususnya sentra tanaman hortikultura.

"Harga cabai rawit merah pada pekan terakhir Desember kemarin berfluktuasi dari Rp 55 ribu per kilogram naik menjadi Rp 65 ribu per kg, turun lagi menjadi Rp 60 ribu per kg," kata Hamidah, salah seorang pedagang di Pasar Manis, Purwokerto, Rabu, 6 Januari 2021.

Akan tetapi memasuki pekan pertama bulan Januari, harga cabai rawit merah melonjak hingga Rp 75 ribu per kg.

Sementara itu harga beberapa jenis cabai lainnya, lanjut dia, masih berfluktuasi meskipun relatif lebih tinggi dibandingkan beberapa pekan sebelumnya.

"Saat ini, harga cabai merah besar berada di kisaran Rp 70 ribu per kg, cabai merah keriting Rp 65 ribu kg, dan cabai rawit hijau Rp 55 ribu kg," katanya.

Pedagang lainnya, Sumi mengatakan berdasarkan informasi dari distributor, kenaikan harga cabai itu disebabkan tingginya curah hujan yang berlangsung dalam beberapa pekan terakhir.