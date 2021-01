IHSG di Zona Merah pada awal Perdagangan, Melemah 0,34 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG berada di zona merah pada awal perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau BEI, Selasa, 5 Januari 2021.

Melansir data RTI, pada pukul 09.04 WIB, IHSG berada pada level 6.084,2 atau turun 20,6 poin (0,34 persen) dibanding penutupan sebelumnya di level 6.104,8.

Sebanyak 105 saham melaju di zona hijau dan 179 saham di zona merah. Sedangkan 181 saham lainnya stagnan.

Direktur PT Indosurya Bersinar Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan pergerakan IHSG terlihat sedang berusaha keluar dari rentang konsolidasi wajar. Bila IHSG dapat menggeser rentang konsolidasinya ke arah yang lebih baik, menurut dia, peluang kenaikan jangka pendek masih terbuka.

"Hari ini peluang kenaikan masih terlihat dalam pergerakan IHSG hal ini juga ditopang oleh kuatnya fundamental perekonomian Indonesia yang terlihat dari data perekonomian yang telah terlansir," kata William dalam keterangan tertulis. Ia memperkirakan IHSG bakal bergerak pada kisaran 5.921 hingga 6.123 pada hari ini.

Nilai tukar rupiah juga melemah di awal perdagangan hari ini. Data Bloomberg nilai tukar rupiah di pasar spot terpantau melemah 10 poin atau 0,07 persen ke level Rp 13.905 per dolar AS pada pukul 09.03 WIB, setelah dibuka terdepresiasi tipis ke level Rp 13.900 per dolar AS.

Adapun indeks dolar AS yang melacak pergerakan greenback terhadap enam mata uang utama lainnya terpantau melemah 0,025 poin atau 0,03 persen ke level 89,844 pada pukul 08.54 WIB.