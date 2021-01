Jenius Tak Henti Berinovasi

Pola kegiatan masyarakat berubah seiring pandemi yang melanda sejak awal 2020. Sistem transaksi memakai uang elektronik kian marak, karena diyakini dapat mencegah penularan Covid-19. Namun, bagi pengguna aplikasi Jenius semua permasalahan tersebut dapat diatasi dengan mudah.

Jenius, hadir sebagai solusi life finance dari Bank BTPN masyarakat digital savvy yang memiliki beragam fitur dan memudahkan nasabah saat menjalankan aktivitas finansial. Fitur-fiturnya antara lain jenis rekening tabungan untuk berbagai kebutuhan, kemudahan mengelolanya, pilihan jenis mata uang, kemudahan transfer dan pembayaran, menabung untuk liburan atau target tertentu, hingga dana pinjaman dengan pencairan yang bisa disesuaikan sendiri sesuai dengan kebutuhan, semuanya melalui aplikasi.

Semua fitur tersebut diperkenalkan setiap tahun sebagai langkah inovasi Jenius yang tak pernah berhenti. Ini seolah membuktikan Jenius sebagai pelopor pengelolaan keuangan cukup dari genggaman tangan.

Saat kemunculannya di 2016, Jenius hadir dengan fitur Flexi Saver, Dream Saver, Send It, In & Out, Pay Me, dan Split Bill. Flexi Saver memudahkan nasabah saat menarik uang setiap saat, sedangkan Dream Saver memungkinkan nasabah memiliki saldo terpisah dari saldo aktif, yang berfungsi mengamankan tabungan agar tak terpakai untuk transaksi harian.

Ada pula Send It yang menjadikan proses transfer uang, membayar tagihan listrik, air, hingga zakat, dengan mudah. Sedangkan In & Out sebagai catatan semua transkaksi yang dilakukan nasabah, sehingga memudahkan kontrol arus finansial. Bagi nasabah yang berkuat dengan e-commerce, dapat memanfaatkan Pay Me saat proses penagihan. Boleh dibilang, Pay Me memudahkan kerja para kreditur untuk menagih utang.

Pada 2017 Jenius kembali berinovasi melalui fitur baru, yakni Maxi Saver, x-Card, Jenius Pay, e-Wallet Center, dan aktivasi on demand. Maxi Saver adalah tabungan untuk deposito. Fitur ini membawa terobosan baru lantaran proses membuka deposito dapat dilakukan hanya 60 detik, tanpa perlu ke bank. Sedangkan x-Card yakni semacam kartu debit tambahan untuk memudahkan mengatur pengeluaran. Bagi penggemar belanja daring (online), fitur Jenius Pay menjadikan proses pembayaran semakin cepat, mudah, dan aman.

Setahun berikutnya, Jenius kembali berinovasi dengan Flexi Cash, yakni semacam pinjaman dana tunai hingga Rp 50 juta tanpa jaminan, bunga 1 persen dan tenor 36 bulan. Pengajuan pinjaman melalui Flexi Cash sangat cepat, sekitar satu hari kerja saja.

Pada 2019 Jenius memperkenalkan Jenius Keyboard yang menambah praktis saat melakukan transaksi. Dengan Jenius Keyboard, pengguna tak perlu membuka beralih ke berbagai aplikasi atau jendela (window) di ponsel saat berbelanja. Jenius juga memperkenalkan pemilihan jenis mata uang yang ingin dipakai nasabah melalui fitur Saldo Mata Uang Asing.

Pada 2020, atau tahun pandemi Covid-19, Jenius memahami para nasabah yang menjalankan usaha membutuhkan sistem finansial tersendiri, karena itulah Akun Bisnis diperkenalkan di tahun tersebut. Akun Bisnis bermanfaat bagi pebisnis karena memiliki rekening khusus, yang terpisah dari rekening pribadi.

Proses transaksi juga dimudahkan dengan Jenius QR, yakni membayar cukup dengan men-scan QR Code, tak perlu kontak fisik. Ada pula fitur Moneytory yang mencatat pengeluaran dan pemasukan pada saldo aktif milik nasabah, serta Tap Cash yang berguna bagi nasabah BNI untuk melakukan top up saldo.

Menjelang tutup tahun, Jenius kembali memperkenalkan terobosan baru, yakni Feesible, yang mencakup berbagai kemudahan di dalamnya, antara lain Flexi Saver, Dream Saver, Maxi Saver, tujuh mata uang asing tersedia di m-card yang dapat diaktifkan untuk jual/beli, Moneytory sebagai buku harian keuangan, Kartu Debit Jenius, fitur In & Out, serta Jenius QR. Feesible akan direalisasikan pada 2021 untuk menikmati sederet kemudahan yang ditawarkan Jenius.(*)