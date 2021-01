Arus Balik Libur Natal, 125 Ribu Kendaraan Menuju Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 125.217 kendaraan menuju Jakarta pada hari pertama arus balik libur Natal atau pada Sabtu, 26 Desember 2020. Angka tersebut merupakan kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari beberapa Gerbang Tol (GT) Barrier/Utama, yaitu GT Cikampek Utama dan GT Kalihurip Utama (arah Timur), GT Cikupa (arah Barat) dan GT Ciawi (arah Selatan).

"Total volume lalin yang menuju Jakarta ini turun 2,2 persen jika dibandingkan lalin new normal," kata Corporate Communication & Community Development Group Head Dwimawan Heru dalam keterangan tertulis, Ahad, 27 Desember 2020.

Untuk distribusi lalu lintas menuju Jakarta dari ketiga arah yaitu mayoritas sebanyak 48,96 persen dari arah Timur, 29,84 persen dari arah Barat dan 21,19 persen dari arah Selatan.

Adapun rincian distribusi lalin sebagai berikut:

Arah Timur

- GT Cikampek Utama 2, dengan jumlah 33.936 kendaraan menuju Jakarta, naik sebesar 10,0 persen dari lalin new normal.

- GT Kalihurip Utama 2, dengan jumlah 27.373 kendaraan menuju Jakarta, turun sebesar 13,2 persen dari lalin new normal.

Total kendaraan menuju Jakarta dari arah Timur adalah sebanyak 61.309 kendaraan, turun sebesar 1,7 persen dari lalin new normal.

Arah Barat

Lalin menuju Jakarta dari arah Barat melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak adalah sebesar 37.370 kendaraan, turun sebesar 7,6 persen dari lalin new normal.

Arah Selatan

Sementara itu, jumlah kendaraan yang menuju Jakarta dari arah Selatan/Lokal melalui GT Ciawi 2 Jalan Tol Jagorawi sebanyak 26.538 kendaraan, naik sebesar 5,5 persen dari lalin new normal.