Bila Menang, Biden Dinilai Tak Serta-merta Hentikan Perang Dagang AS-Cina

Mantan Wakil Presiden AS, Joe Biden bersama Kamala Harris merayakan atas diri mereka yang terpilih sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden AS dari Partai Demokrat pada malam ke-4 dan terakhir dari Konvensi Nasional Demokrat 2020, di Milwaukee, Wisconsin, AS, 20 Agustus 2020. REUTERS/Kevin Lamarque

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani mengatakan Joe Biden tidak akan serta-merta menyetop perang dagang Amerika Serikat-Cina seandainya ia memenangkan kontestasi pemilihan presiden di Negeri Abang Sam. Shinta menduga, kebijakan Biden tak akan jauh beda dengan lawannya, inkumben Donald Trump.

“Biden akan menjadi tidak pro free trade (perdagangan bebas) sepenuhnya,” kata Shinta saat dihubungi pada Jumat, 6 November 2020.

Shinta menduga, Joe Biden akan lebih mengupayakan proteksi pasar AS dari produk-produk impor, khususnya dari Cina dan negara-negara eksportir lainnya yang dianggap melakukan persaingan dagang tidak sehat. Kecenderungan ini, kata dia, tampak dari presentasi rencana ekonomi Biden yang berjudul “Made in All of America”.

Dalam presentasi tersebut, Shinta menyebut Biden menampilkan adanya kemauan politik untuk memagari pasar AS demi kepentingan penciptaan tenaga kerja. Biden juga dianggap tak sungkan mengenakan tarif kepada mitranya yang dianggap bisa merugikan Negara Adi Kuasa.

Hanya, menurut Shinta, konsep yang diusung Biden untuk perdagangan internasional lebih terstruktur ketimbang Donald Trump. Biden juga diprediksi akan menciptakan kompromi dagang yang mengarah pada keadilan perdagangan atau fair trade bagi negara-negara yang saat ini banyak ditekan oleh kebijakan Trump. Dengan begitu, optimisme pasar terbentuk.

Di luar itu semua, Shinta menduga kebijakan Biden tak akan terlampau berpengaruh bagi kondisi ekonomi Indonesia, khususnya terkait iklim investasi. Ia memperkirakan tidak akan terjadi perubahan signifikan terhadap daya tarik iklim usaha setelah Biden memenangi kontestasi.

Suara Biden menguat dalam Pilpres AS hingga Jumat, 6 November. Calon dari Partai Demokrat itu membirukan sejumlah negara bagian dan unggul dengan 264 suara elektoral. Sedangkan petahana Donald Trump dari Partai Republik meraup 216 suara elektoral.

