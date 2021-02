Rupiah Diperkirakan Sentuh Rp 14.350 Sepanjang November, Analis: Biden Effect

Aktivitas pelayanan penukaran mata uang asing di kawasan Kwitang, Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2020. Nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup berbalik menguat 5 poin atau 0,03 persen ke level Rp14.625 per dolar AS pada Selasa (4/8) sore. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi meramalkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sepanjang November 2020 akan menyentuh level Rp 14.350. Kondisi ini terjadi imbas menguatnya suara Joe Biden dalam kontestasi Pemilihan Presiden AS di beberapa negara bagian berdasarkan perhitungan terakhir.

“Biden effect dan masyarakat Indonesia Desember sudah divaksinasi,” ujar Ibrahim dalam pesan pendek kepada wartawan, Kamis, 5 November 2020.

Ibrahim memperkirakan pasar akan condong optimistis bila Biden memenangi pilpres. Sebab, kata dia, kemenangan Biden akan mempengaruhi kebijakan politik internasional AS.

“Kebijakan politik dan ekonomi yang moderat, perang dagang kemungkinan dihentikan,” tutur Ibrahim.

Pada perdagangan pagi ini, rupiah dibuka menguat lebih dari 1 persen ke zona hijau. Dikutip Bisnis yang menyirit Bloomberg, nilai tukar rupiah di pasar spot dibuka menguat 180 poin ke level Rp 14.380 per dolar Amerika Serikat.

Rupiah bergerak menguat 1,12 persen atau 163 poin ke level Rp 14.401 per dolar AS pada pukul 09.16 WIB. Sedangkan indeks dolar AS yang melacak pergerakan greenback terhadap enam mata uang utama lainnya terpantau menguat 0,119 poin atau 0,13 persen ke level 93,526 pada pukul 09.19 WIB.

