Kata Apindo Soal Kartu Prakerja, Korban PHK, dan Bantuan Tunai

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menganggap Program Kartu Prakerja, yang dirancang sebelum pandemi virus corona Covid-19, kurang relevan pada kondisi sekarang. Karena, pekerja yang terkena PHK akibat pandemi virus corona saat ini lebih membutuhkan bantuan tunai ketimbang pelatihan kerja.

"Ini yang jadi concern kami adalah kalau pada kondisi sekarang lebih tepat membutuhkan jaring pengaman sosial karena si pekerja yang saat ini dirumahkan atau PHK itu mereka punya tanggungan keluarga," ucapnya

saat diskusi Ngobrol Tempo bertajuk Kartu Prakerja di Tengah Corona, Kamis 16 April 2020.

Menurutnya, Program Kartu Prakerja sudah bagus. Namun jika melihat kondisi sekarang, sudah tak menjadi prioritas lagi. Sebab, orang-orang telah terkena dampak luar biasa.

Untuk buruh yang dirumahkan atau kena PHK, kata Hariyadi, banyak yang secara kompetensi telah lebih dari standar atau berpengalaman. Oleh karena itu, dia mengatakan, mereka sudah tak membutuhkan pelatihan lagi.

Hariyadi mengingatkan ada 24 juta orang yang sebelumnya menjadi motor perekonomian Indonesia, saat ini terkena dampak pandemi yang mengakibatkan finansialnya turun drastis. Ia meminta, agar pemerintah bisa memperhatikan juga dengan menyiapkan jaring pengaman sosial.

Karena jika tidak diselamatkan maka akan menjadi masalah baru ke depannya. "Kenapa enggak sebagiannya desain diubah, toh kalau mau bikin pelatihan sekarang jadi problem, setelah dilatih lapangan kerjanya juga tidak ada, collaps," ucap Hariyadi.

Bagi para penerima manfaat kartu prakerja akan mendapatkan insentif sebesar Rp 3.550.000, terdiri dari bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta, insentif pasca pelatihan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan, serta insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 50 ribu per survei untuk tiga kali survei atau total Rp 150 ribu per peserta. Insentif tersebut akan dibayarkan setelah peserta menyelesaikan minimal satu kali pelatihan.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari, mengatakan Program Kartu Prakerja dirancang saat sebelum terjadi pandemi Covid-19, dan tujuannya saat itu memberikan peningkatan keahlian bagi angkatan kerja yang belum bekerja.

"Kita tahu sekarang terjadi Covid-19, kemudian agak sedikit memberikan prioritas yang berbeda dengan dari desain yang sebelumnya," ucapnya.

Ketika terjadi pandemi dan berpengaruh terhadap penghasilan para pekerja saat ini, kata Denni, Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memerintahkan Program Kartu Prakerja menjadi salah satu jaring pengaman sosial.

EKO WAHYUDI