Insentif Program Kartu Prakerja Bisa Hangus Bila...

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto resmi membuka pendaftaran Program Kartu Prakerja secara daring melalui www.prakerja.go.id, Sabtu malam, 11 April 2020. Ia mengungkapkan, bantuan yang didapat oleh penerima manfaat yang telah terdaftar juga bisa hangus atau hilang.

"Bantuan pelatihan ini akan hangus apabila dalam waktu 30 hari setelah ditetapkan sebagai penerima, (Namun) belum menggunakan kartu prakerja untuk pelatihan pertama," ucap Airlangga Hartarto melalui konferensi video, Sabtu petang, 11 April 2020.

Karena itu, Airlangga mengimbau, bagi penerima manfaat yang sudah dinyatakan terdaftar dalam Program Kartu Prakerja untuk bisa segera digunakan untuk pelatihan yang tersedia.

Adapun besaran bantuan pelatihan dan insentif yang diterima oleh masing-masing peserta adalah Rp 3.550.000, dan akan menyasar kepada 5.6 juta peserta selama 2020.

Apabila dirinci, manfaat Program Kartu Prakerja di 2020 yakni sebesar Rp 3.550.000, terdiri dari bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta, insentif pasca pelatihan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan, serta insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 50 ribu per survei untuk tiga kali survei atau total Rp 150 ribu per peserta. Insentif tersebut akan dibayarkan setelah peserta menyelesaikan minimal satu kali pelatihan.

Airlangga menjelaskan, uang yang dianggarkan guna pelatihan tersebut bisa digunakan untuk mengikuti kegiatan pelatihan lebih dari satu kali, dan dapat dimanfaatkan hingga 31 Desember 2020. "Seluruhnya melalui platform digital mitra," ucapnya.

Airlangga mengajak masyarakat untuk tetap optimis dengan Program Kartu Prakerja agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Di sisi lain, Airlangga juga memahami dengan ekspektasi masyarakat terhadap kartu prakerja yang sangat besar. Hal itu terlihat dari animo yang mengunjungi laman prakerja.go.id ini mencapai 1,3 juta pengunjung.

"Oleh karena itu dengan kerendahan hati masyarakat bisa memaklumi apabila terdapat ketidaksempurnaan di sana-sini dan juga berterima kasih atas kesabarannya," ucapnya.

Ia menyatakan, akan terus menyempurnakan program ini agar lebih baik lagi dalam pelaksanaannya.

Platform digital yang digandeng dalam program ini antara lain, Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy by Ruangguru, MauBelajarApa, HarukaEdu, PijarMahir, dan Sisnaker. Selain itu, pemerintah menggandeng mitra pembiayaan, yakni PT Bank Negara Indonesia Tbk, LinkAja, dan OVO.

Sebagai informasi, bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mendaftar maka manajemen pelaksana kartu prakerja menyediakan layanan masyarakat atau call center di 021-25541246. Tiap Senin sampai Jumat pukul 08.00-19.00 WIB. Ataupun bisa juga mengirimkan keluhan tersebut ke email info@prakerja.go.id.