Rupiah Menguat di Posisi Rp 14.018 per Dolar AS

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar atau kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin pagi, 28 Oktober 2019, bergerak menguat 20 poin atau 0,14 persen menjadi Rp 14.018 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya di posisi Rp 14.038 per dolar AS.

Sementara itu, indeks dolar AS yang melacak kekuatan kurs dolar AS terhadap sejumlah mata uang utama lainnya terpantau menguat 0,029 poin atau 0,03 persen ke level 97,860 pada pukul 08.18 WIB.

Indeks dolar AS sebelumnya dibuka menguat 0,018 poin atau 0,02 persen ke level 97,849, setelah pada akhir perdagangan Jumat pekan lalu ditutup menguat 0,2 poin atau 0,2 persen ke lev el 97,831.

Direktur PT Garuda Berjangka Ibrahim memprediksi, rupiah kemungkinan menguat kendati terbatas pada perdagangan Senin ini berkat intervensi BI. Dalam perkiraannya, rupiah bakal bergerak pada kisaran Rp 14.015 hingga Rp 14.065 per dolar AS.

Sementara itu, isu global yang masih akan membayangi adalah terkait dengan kesepakatan Brexit dan meningkatnya ekspektasi bahwa Federal Reserve atau The Fed akan memangkas biaya pinjaman untuk ketiga kalinya tahun ini lebih jauh.

