LCCT 2F Beroperasi, Ini Maskapai Penerbangan yang Pindah Terminal

TEMPO.CO, Jakarta - Terminal low cost carrier (LCC) Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan mulai beroperasi resmi pada 1 Mei 2019 mendatang. Terminal tu bakal melayani maskapai penerbangan berbiaya murah dengan rute perjalanan luar negeri.

Direktur PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin optimistis, setelah LCC beroperasi, bandara akan memiliki konektivitas lebih luas dan menjaring pangsa pasar dengan segmen khusus. “Segmen LCC tumbuh cukup pesat di seluruh dunia termasuk di Asia Tenggara, dan Soekarno-Hatta bersiap untuk meraih pasar itu,” ujar Awaluddin dalam keterangan tertulis pada Jumat, 26 April 2019.

Angkasa Pura II mencatat, penumpang maskapai LCC untuk rute internasional di Soekarno-Hatta pada 2018 mencapai 30 persen dari total penumpang internasional. Adapun jumlah total penumpang ialah 15,5 juta. Artinya, penumpang maskapai LCC mencapai 4,6 juta.

Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni Januari hingga April, penumpang maskapai LCC mengalami pertumbuhan 2 persen. Tahun lalu, untuk keberangkatan 1 Januari-24 April 2017, terdapat 1,32 juta penumpang, sedangkan tahun ini menjadi 1,34 juta orang.

"Sementara itu pergerakan pesawat pada 1 Januari-24 April 2019 mencapai 9.604 pergerakan atau naik 5,03 persen dibandingkan dengan 1 Januari-24 April 2018," ucap dia.

Lantaran pengoperasian LCC, Angkasa Pura II akan mengurangi jumlah counter check in manual, yakni dari 20 unit menjadi 10 unit. Realisasi pengurangan ini terjadi sampai 2022. Adapun sebagai gantinya, pihak bandara akan menerapkan fasilitas check in mandiri dengan penambahan mesin check in sampai 40 unit. Bandara juga akan dilengkapi dengan fasilitas pencatatan bagasi mandiri. Pada 2020, mesin bagasi mandiri akan bertambah 10 unit pada 2020 dan 20 unit pada 2022.

Dengan dioperasikannya LCC, akan ada penyesuaian dan pemindahan pesawat. Berikut ini maskapai yang akan pindah terminal dan beroperasi di LCCt 2F :

- AirAsia rute internasional dari saat ini Terminal 2D pindah ke Terminal 2F mulai 1 Mei 2019

- Cebu Pacific dari saat ini Terminal 2D pindah ke Terminal 2F mulai 1 Mei 2019

- Lion Air Group (Lion air, Thai lion, Malindo) rute internasional dari saat ini Terminal 2D pindah ke Terminal 2F mulai 1 Mei 2019

- Jetstar Asia dari saat ini Terminal 3 pindah ke Terminal 2F mulai 15 Mei 2019

Sriwijaya Air dari saat ini Terminal 2F pindah ke Terminal 2D mulai 1 Mei 2019

- AirAsia rute domestik dari saat ini Terminal 2F pindah ke Terminal 2D/E mulai 1 Mei 2019

- Citilink dan Tiger Scoot akan pindah ke Terminal 2F untuk jadwal yang belum ditentukan.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA