KTT One Belt One Road, JK Akan Temui Presiden Cina Xi Jinping

TEMPO.CO, Beijing - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK dijadwalkan bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping. Pertemuan dijadwalkan berlangsung pada hari ini, Kamis sore, 25 April 2019, waktu setempat.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ia menyebutkan JK sudah datang di Beijing, Cina, sejak Rabu malam. JK akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi One Belt One Road (KTT OBOR) yang akan berlangsung pada 26 hingga 27 April 2019.

"Hari ini Pak Wapres akan melakukan beberapa kegiatan, antara lain kunjungan kehormatan kepada Presiden Xi Jinping dan Wapres Cina," kata Retno di Beijing, Kamis, 25 April 2019.

Retno mengatakan JK dan rombongan delegasi dari Indonesia juga akan bertemu beberapa CEO perusahaan asal Cina. Pertemuan bisnis (business forum) tersebut dilaksanakan untuk menjajaki potensi investasi kedua belah pihak.

JK, kata Retno, akan menghadiri seluruh rangkaian acara KTT OBOR sekaligus business meeting dengan pebisnis asal Tiongkok. "Acara (Wapres JK) sudah full One Belt and One Road forum. Tentunya mulai dengan acara pembukaan, kemudian juga ada acara malam atau dinner dengan delegasi lain," ucap Retno.

Dalam kunjungan ke Cina 24 hingga 28 April ini, JK juga akan singgah ke Masjid Dongzhimen untuk melakukan salat Jumat pada 26 April 2019.

Beberapa menteri Kabinet Kerja yang mendampingi JK antara lain Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir. Hadir pula Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Wijayanto Samirin, Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi dan M. Ikhsan serta M. Awal Chairuddin.

