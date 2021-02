Pemilu, Tokopedia dan Bukalapak Beri Cashback Jari Bertinta Ungu

Bank Mandiri menjadi salah satu pendukung program Official Store Tokopedia memperkenalkan program promo khusus bagi nasabah Mandiri.

TEMPO.CO, Jakarta - Pada hari pencoblosan Pileg dan Pilpres 2019 atau Pemilu tahun ini, pemilih tidak hanya bisa mendapatkan diskon di toko dan restoran. Platform e-commerce seperti Tokopedia dan Bukalapak juga memberikan cashback bagi mereka menggunakan hak suaranya.

VP of Corporate Communications Tokopedia Nuraini Razak mengatakan Tokopedia bergabung dengan KlingKing Fun untuk mendorong masyarakat Indonesia menggunakan hak pilihnya.

“Tokopedia menawarkan promo cashback yang bisa didapatkan melalui program KlingKing Fun pada tanggal 17 April 2019,” katanya kepada Bisnis, Selasa, 16 April 2019.

Setelah menggunakan hak pilihnya, masyarakat bisa melakukan registrasi ke situs web klingkingfun.id menggunakan alamat e-mail dan mengunggah foto kelingking bertinta ungu. Setiap orang yang telah teregistrasi akan mendapatkan kode unik yang bisa digunakan untuk mendapatkan cashback dati Tokopedia.

Program KlingKing Fun melibatkan lebih dari 250 brand dan jaringan ritel ternama mulai dari toko online, feysen, makanan-minuman, dan sinema. Tokopedia, Sogo, Sushi Tei, Cinema XXI, Ace Hardware, dan ratusan toko lain memberikan diskon yang beragam.

Peritel fesyen yang memberikan diskon, antara lain, adalah Wacoal, Jockey, Le Coq Sportif, The Executive, Suqma, Muslimmarket, Tirajeans, Wrangler, Emba Classic, Hendry Adams, Jobb, Coconut Island, Used Jeans, Seibu, Galeries Lafayette, Emba Jeans, Alun Alun Indonesia, Colorbox, Et Cetera, Jack Nicklaus, dan Byford.

Diskon juga diberikan oleh toko-toko yang berada di bawah grup ritel PT Mitra Adiperkasa Tbk. Toko makanan dan minuman seperti Mama Malaka, Mokka Coffe Cabana, Gyu Jin Teppan, Pish & Posh Cafe, dan Breadtalk juga bergabung. Begitu juga toko buku Kinokuniya, salon Johny Andrean, dan supermarket Golden Truly.

Sebelumnya, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menuturkan dengan menunjukkan jari yang sudah tercelup tinta masyarakat bisa mendapatkan diskon di toko ritel, baik offline maupun online, serta brand ternama.

Untuk berbelanja di toko online para pemilih cukup mengambil foto jari yang sudah tercelup tinta pemilu. Setiap e-commerce akan menyediakan sistem untuk program ini.

"Terdapat dua pelaku usaha daring atau e-commerce yang ikut dalam program KlingKing Fun, yakni Tokopedia dan Bukalapak," ucapnya.

