HUT RI Ke 73, Gojek Bikin Promo 17 Agustus

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu aplikator ojek online, Gojek, memberikan promo menyambut HUT RI ke 73. Ada 3 macam promo yang ditawarkan Gojek yaitu Go-pay, Go-food, dan Go-life.

"Dalam rangka memperingati hari raya kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 dapatkan promo-promo spesial dari berbagai layanan Gojek," seperti ditulis dalam situs resmi Go-Jek, www.go-jek.com, Jumat, 17 Agustus 2018.

Adapun promo Gojek tersebut yaitu:

GO-PAY

1. Gojek memberikan promo melalui Go-Pay sebesar Rp 17.000 di 73 toko online selama 8 hari dengan minimal pembelian Rp 45.000

2. Chatime - Cashback 40 persen

3. CGV - Buy 1 Get 1 & Cashback 20 persen

4. McDonald's - Cashback 20 persen

5. Angel in Us Coffee - Beli Minum Apa Saja Gratis Bakery

6. LOTTERIA - FREE Shake-shake chicken + Soft Cone atau Fish Cupbab

7. D’Crepes - Buy 1 Get 1

8. BreadLife - Cashback 40 persen

9. Tous Les Jours - Beli Twist Donut Rp 10

10. Gramedia - Cashback 40 persen

11. HokBen - Cashback 20 persen

12. Alfamart - Cashback 45 persen

13. Texas Chicken - Beli Nasi Gratis Ayam

14. Kyochon - Cashback 20 persen

15. Sour Sally - Diskon Rp25.000

16. Oktagon - Cashback 5 persen

17. Isi Saldo GO-PAY Rp 20 ribu - GRATIS Rp 200.000 dengan syarat dan ketentuan berlaku

18. Promo Bayar BPJS - Cashback 15 persen

19. Top Up PUBG Mobile - Bonus Unknown Cash 15 persen

GO-FOOD

Pesan makanan melalui Go-Food memberikan voucher potongan harga dan promo ongkir.

1. Promo Kemerdekaan GO-FOOD - Paket Serba 17ribu

2. GO-FOOD Festival - Cashback s/d 73 persen

3. Traktir Ongkir Makan Siang

4. KFC - Harga Spesial Menu Baru Crispy Tenders & Double Winger

GO-LIFE

Layanan Go-Life dari Gojek juga memberikan potongan harga sebesar Rp 17.000 untuk semua layanan.

1. Diskon Rp17.000 Untuk Semua Layanan GO-LIFE

2. Menangkan Voucher GO-MASSAGE senilai Rp100.000

3. Liburan gratis ke Labuan Bajo dari GO-GLAM & Philips.