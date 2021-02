Harta Wanita Terkaya Cina Ini Bertambah US$ 2 Miliar dalam 4 Hari

TEMPO.CO, Jakarta -Melambungnya harga saham Country Garden Holdings Co., perusahaan properti dengan penjualan terbesar di China, membuat kekayaan sang pemilik perusahaan bertambah US$ 2,1 miliar dalam waktu 4 hari. Bloomberg melansir harta salah satu orang terkaya di Cina, Vice Chairman Country Garden Yang Huiyan naik menjadi US$ 25,6 miliar pada Jumat, 5 Januari 2018.

Melonjaknya saham perusahaan hanya dalam 4 hari perdagangan pada awal tahun ini membuat posisinya di daftar orang terkaya Cina terkerek ke ranking 5 dalam Bloomberg Billionaires Index. Nilai kekayaannya diperkirakan kembali meningkat setelah saham Country Garden kembali tumbuh 6,9 persen pada perdagangan hari ini, Senin, 8 Januari 2018 di bursa Hong Kong. Dengan kenaikan tersebut, saham perseroan tercatat meningkat 16 persen secara year-to-date (ytd).

Perempuan berusia 36 tahun ini, merupakan salah satu orang terkaya China dan miliuner termuda versi Bloomberg Billionaires Index. Yang diyakini mewarisi saham mayoritas ayahnya di perusahaan itu pada 2005.

Ayah Yang adalah Yang Guoqiang, yang lebih dikenal dengan nama Yeung Kwok Keung, dan merupakan salah satu pendiri Country Garden Holdings pada 1992. Perusahaan ini turut menikmati booming properti di Negeri Panda.

Pada akhir pekan lalu, Country Garden menyampaikan penjualan kontrak yang telah diraih sepanjang 2017 bernilai 550,8 miliar yuan atau setara US$ 85 miliar. Angka ini lebih besar dari target yang sebesar 500 miliar yuan.

BISNIS